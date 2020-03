Frosinone-Cremonese: la diretta dalle ore 15

CREMONA (7 marzo 2020) - La Cremonese oggi riparte da zero. Quante volte è già stata scritta e detta questa frase? Quante volte si è affidato al vento del cambiamento la speranza che per una volta il campionato dei grigiorossi fosse meno travagliato del precedente? Un ritornello che si presenta ormai a intervalli regolari in casa grigiorossa, un ritornello che abbiamo ripetuto per undici lunghi anni in serie C fino alla bellissima eccezione della stagione in cui la truppa di Attilio Tesser cominciò una scalata incredibile verso la serie B. Poi tutto è ricominciato e da tre anni, ogni tanto, ci si ritrova a dire che ora i grigiorossi ripartono da zero.

Stavolta il cambiamento ha il nome e il volto di Pierpaolo Bisoli e anche stavolta si spera che sia il mese di marzo a portare la primavera grigiorossa. Come era accaduto con Tesser, il cui filotto di risultati utili era cominciato proprio alla fine di marzo (quando molti vedevano nei playoff l’unico traguardo raggiungibile), come era accaduto l’anno scorso con Rastelli che da marzo in poi portò la squadra alla soglia dei playoff.

