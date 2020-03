Bisoli carica la Cremonese: 'Per vincere serve passione'

CREMONA (5 marzo 2020) - «Certo, serve lavorare, ma senza la passione non si va da nessuna parte. Il mister a cui mi ispiro? Naturalmente Mazzone. Qualcosa cambierò, state sicuri». Pierpaolo Bisoli, nuovo allenatore della Cremonese, ha diretto oggi l'allenamento al Centro Arvedi. E si è calato da subito con entusiasmo nella nuova avventura. «Quello di allenare la Cremonese era un mio piccolo sogno. Parliamo di una grande realtà, di una società importante dotata di una rosa di primo livello. Conosco il valore umano di tanti giocatori e anche quello tecnico. Ad inizio anno davo la Cremonese come una delle favorite per la promozione, poi ovviamente se ci troviamo in questa situazione vuol dire che ci sono stati dei problemi. Altrimenti non sarei qua in questo momento...».

