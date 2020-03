Cremonese - Empoli diretta ore 21

CREMONA (3 marzo 2020) - Inizia questa sera alle ore 21 un mese di marzo che definire determinante per la Cremonese è poco. Senza andare a prendere in prestito le classiche frasi degli allenatori, che solitamente affidano a questo periodo dell’anno l’inizio di un nuovo mini campionato, basterebbe dire che la Cremonese giocherà sul terreno dello Zini tre delle quattro gare in programma da oggi fino alla sosta del 28, che tra l’altro potrebbe essere una data papabile per recuperare contro l’Ascoli, anche se mancano del tutto (per ora) indicazioni in questo senso. Si comincia stasera contro l’Empoli, in uno Zini desolatamente vuoto. Successivamente ci sarà la trasferta contro il lanciato Frosinone di Nesta (secondo in classifica) e poi due gare di fila nuovamente allo Zini contro la capolista schiacciasassi Benevento e il Cosenza di Pillon che rappresenta uno scontro diretto di massima importanza.

Quanto alla Cremonese, Rastelli riparte non solo da due risultati utili consecutivi (Trapani e Cittadella) ma anche da un assetto tattico che sa mantenere un discreto equilibrio. Da due gare la squadra non incassa gol perché ha tenuto gli attaccanti avversari a debita distanza dalla porta difesa da Ravaglia, ma va anche meno in affanno di fronte agli sporadici episodi concessi (il contropiede di Rosafio a Cittadella chiuso da Terranova, oppure il salvataggio sulla riga contro i tentativi di Colpani del Trapani). Stasera, ogni variazione alla formazione titolare sarà dettata dal turnover.

