Cremona Basketball Academy: fermi per coerenza e responsabilità

CREMONA (29 febbraio 2020) - Vanoli Basket Cremona e Sansebasket informano che tutte le attività dei propri settori giovanili e minibasket rimarranno sospese anche per tutta la prossima settimana. "Abbiamo preso questa decisione in coerenza alle disposizioni della Regione Lombardia che impongono la chiusura delle scuole in città e in tutta la provincia per la prossima settimana. Non vogliamo creare inutili allarmismi, ma siamo tutti purtroppo a conoscenza della grave emergenza sanitaria in corso nel nostro territorio. Nonostante al momento non sussistano divieti da parte delle autorità regionali e comunali allo svolgimento delle attività sportive, riteniamo di non poter garantire ai nostri atleti, tecnici e genitori la necessaria serenità per la ripresa delle attività".

Intanto anche la Fip regionale, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informa che la sospensione delle gare di tutti i campionati regionali - seniores, giovanili e minibasket - è prorogata sino a domenica 8 marzo compresa.

