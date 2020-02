Cittadella - Cremonese diretta ore 15

CREMONA (29 febbraio 2020) - Sono tanti i motivi che rendono molto particolare questa giornata di campionato in casa grigiorossa. Il primo, il più evidente, è strettamente correlato a quanto vissuto da tutti in questi otto giorni: al Tombolato di Cittadella si gioca a porte chiuse, conseguenza del Coronavirus che coinvolge direttamente sia il territorio padovano che quello cremonese. Come si sia arrivati a questa decisione è arcinoto, il prologo per la Cremonese si è manifestato una settimana fa, ad Ascoli. Sta di fatto che si gioca senza pubblico, prima volta assoluta in casa grigiorossa. Le misure di sicurezza in queste ore di vigilia sono partite proprio da qui: niente accesso ai tifosi. In tribuna ci saranno dirigenti, accompagnatori. Giovedì sera è arrivato il via libera anche per i giornalisti, i fotografi accreditati ma solo in tribuna, vietato l’accesso al campo, per tutti niente sala stampa a fine partita. Ieri mister Rastelli ha saltato la tradizionale conferenza stampa pre partita, come del resto hanno fatto quasi tutti gli allenatori in qualche modo coinvolti con le loro squadre dalle vicende legate al virus. Per fortuna oggi si gioca, è già qualcosa.