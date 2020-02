Italiani Assoluti: Sveva Gerevini campionessa con record

CREMONA (22 febbraio 2020) - Grandissima Sveva Gerevini! L'atleta cremonese conquista il titolo Italiano Assoluto Indoor nel Pentathlon superando per la prima volta il muro dei 4000 punti e stabilendo il nuovo record cremonese a 4.031 punti. Un'altra prova di grande spessore e di grande carattere per la nostra atleta che si migliora in tre specialità e nelle altre due sfiora di pochissimo il suo personale.

