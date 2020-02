Ascoli-Cremonese, gara rinviata

ANCONA (22 febbraio 2020) - In seguito al caso di Coronavirus scoperto a Cremona nella notte, è stata rinviata la gara di campionato in programma alle 15 tra Ascoli e Cremonese. Già la partita fra Piacenza e Samb in programma domani pomeriggio è stata rinviata a data da destinarsi.

