Renate - Pergolettese diretta ore 15

CREMA (22 febbraio 2020) - Fa appello alla legge dei grandi numeri la Pergolettese, che oggi alle 15, in quel di Meda, anticipa il proprio turno di campionato affrontando in trasferta il Renate.

I brianzoli sono reduci da una sconfitta esterna ma non hanno mai perso due gare di fila in questa stagione. Inoltre, i neroazzurri allenati da Aimo Diana sono l’unica squadra del girone a non aver ancora perso in casa. Fare in modo che possa essere la prima volta e cancellare questi due primati in un solo colpo è motivo di ulteriore stimolo per i gialloblu, che devono comunque provare a uscire con qualcosa in mano dal terreno nemico, per dare linfa alla loro classifica.

A questo appuntamento, la coppia di tecnici Piacentini-Albertini arriva con qualche problema di organico. Non figurano infatti tra i convocati l’attaccate Ciccone, che lamenta un dolore a un piede, e i terzini Fanti, Girgi e Mosti, che già domenica scorsa avevano marcato visita. Fuori causa anche Russo per un fastidio muscolare accusato giovedì. Le uniche buone notizie sono il recupero del mediano Panatti, che ha scontato il turno di squalifica e il ritorno alla disponibilità del centrocampista Muchetti, che tuttavia non è ancora pronto a sostenere gli interi 90 minuti di gara.