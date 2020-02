AX Milano - Vanoli Cremona (diretta alle 18)

PESARO (13 febbraio 2020) - Con l'obiettivo di difendere il trofeo vinto lo scorso anno, la Vanoli questo pomeriggio aprirà la Final Eight di Coppa Italia. Lo farà nel palazzetto di Pesaro alle 18 e contro una delle pretendenti più accreditate alla vittoria finale: Milano. Ma i campioni in carica sono i biancoblù e proprio il passato ha insegnato che tutto può succedere in sfide secche.

Inizio alle 18

Le ultime novità dal palazzetto di Pesaro