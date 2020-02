Infortunio troppo lungo, la Vanoli risolve con Richardson

CREMONA (11 febbraio 2020) - Infortunio troppo lungo e incertezza sui programmi futuri del giocatori. La Vanoli ha così deciso di chiudere in anticipo il rapporto con lo sfortunato giocatore americano Malachi Richardson. Questo il comunicato: "Vanoli Basket Cremona comunica di avere risolto il contratto che la legava all’atleta Malachi Richardson. Il Club intende ringraziare Malachi per l’impegno profuso nel breve periodo trascorso a Cremona e gli augura buona guarigione e il meglio per il suo futuro".

