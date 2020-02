Spezia - Cremonese diretta ore 21

CREMONA (11 febbraio 2020) - Lo Spezia ha già fatto tutti i calcoli possibili: se stasera battesse la Cremonese nel recupero della 17ª giornata (stadio Picco, ore 21), sarebbe secondo per la classifica avulsa. Di più: tralasciando un Benevento imprendibile, i liguri sognano di staccare il resto del gruppo in una sorta di mini fuga con Crotone e Frosinone, che sulla carta sembrano le squadre più lanciate e strutturate per questo compito. Il cammino che la squadra di Italiano ha intrapreso da dicembre a oggi (14 punti) ha rilanciato il campionato e smorzato contestazioni e malumori del pubblico, invitato per una sera a seguire la gara con la fiducia di poter sognare in grande. Sognare non costa nulla, sottolineano bene a La Spezia.

La Cremonese fa conti ben più modesti e più spicci. Nessuna fuga da lanciare, semmai una classifica da rosicchiare briciola dopo briciola. Attualmente i grigiorossi sarebbero ai playout per un soffio, visto che il Venezia ha un distacco di 4 punti (oltre quella soglia la quartultima retrocederebbe direttamente) e dunque il primo obiettivo sarebbe prendere i lagunari, poi si vedrà.

