Crema 1908 - Vigor Carpaneto 0-0

CREMA (9 febbraio 2020) - C'è in palio la salvezza nella sfida di oggi (alle 14.30) al Voltini tra Crema 1908 e Vigor Carpaneto. I nerobianchi non vincono da quasi cinque mesi e i piacentini sono un avversario tosto nella lotta per non retrocedere.

Fischio d'inizio

FORMAZIONI

Crema 1908: Zanellato, Palla, Corna, Grea, Misimovic, Dragoni, Pagano, Pignat, Corioni, Geroni, Kouadio. All. Dossena. A disposizione: Romeda, Giuosu, Orchi, Ruscitto, Bignami, Porcari, Minutillo, Goh, Ferrari.

Vigor Carpaneto: Lassi, Confalonieri, Barba, Bini, Mastrototaro, Scappi, Rossini, Rossi, Bruno, Zazzi, Galazzi. All. Rossini. A disposizione: Luppi, Favari, Fittà, Carrozza, Piscicelli, Rivi, Leotta, Pontoglio, Rantier.

Arbitro: Arcidiacono di Acireale (assistenti Sbardella di Belluno e Salvi di Padova).