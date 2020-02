Salto in lungo, Dester campione italiano Promesse Indoor

ANCONA (8 febbraio 2020) - Dario Dester (Cremona Arvedi) continua a regalare immense emozioni e non smette di stupire. Ad una settimana dalla conquista del Titolo Tricolore nelle Prove Multiple, riscende in pista ad Ancona ai Campionati Italiani Individuali Indoor Promesse e conquista il Titolo Italiano nel salto in lungo con l'ottima misura di 7,68 metri, superando il suo primato personale di 14 centimetri e facendo segnare la miglior prestazione nazionale stagionale al coperto.

La gara del salto in lungo Promesse parla ancora cremonese grazie alla buona prova di Alex Donelli che saltando 6,88 metri ottiene la sua miglior prestazione di sempre e termina al 13° posto.

In mattinata, Ronerto Bonetti, nella gara di salto con l'asta Juniores ha saltato 3,90 metri.