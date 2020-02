Primavera 2: Daniel Maldini trascina il Milan, impresa sfiorata dalla Cremonese

CREMONA (8 febbraio 2020) - Prima la prodezza, poi l'espulsione per un applauso ironico nei confronti dell'arbitro. Sabato in chiaroscuro, ma comunque da protagonista assoluto, per il figlio d'arte Daniel Maldini al Centro Arvedi nella sfida Cremonese-Milan (finita 1-2) del campionato Primavera. Una settimana dopo il debutto in Serie A, il talento rossonero classe 2001, erede della dinastia Maldini, ha aperto le marcature al 10' con un gran gol prima di essere cacciato per proteste e una parola di troppo nei confronti dell'arbitro al 45' minuto. Inutile la reazione dei giovani grigiorossi allenati da Stefano Lucchini, che in superiorità numerica hanno colpito due traverse, sbagliando anche un rigore con Bertazzoli e accorciando solo nel finale con Sow. Con i 3 punti conquistati a Cremona il Milan allenato da Federico Giunti ha consolidato la leadership nel girone B di Primavera 2.

