Crotone - Cremonese 0-0

11' fase di pressione del Crotone con la Cremonese in leggero affanno

8' grossa occasione per il Crotone, Ravaglia nega il gol a Simy (colpo di testa da 5 metri) con una grande parata

5' fase di studio non ancora terminata, nessuna delle due squadre ha ancora affondato con decisione

Fischio d'inizio

FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Armenteros, Simy. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Golemic, Spolli, Bellodi, Mazzotta, Mustacchio, Jankovic, Golmet, Rutten, Maxi Lopez, Zak. All. Stroppa

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Migliore; Arini, Castagnetti, Valzania; Piccolo, Palombi; Ciofani. A disposizione: De Bono, Volpe, Claiton, Gustafson, Boultam, Gaetano, Bignami, Deli, Crescenzi, Celar, Ceravolo, Parigini. All. Rastelli (squalificato, in panchina Rossi).

Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Affatato di Verbania e Rossi di Novara, quarto uomo Natilla di Molfetta).