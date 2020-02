Cremonese, il ds Bonato: 'Con i tifosi confronto positivo e costruttivo'

CREMONA (3 febbraio 2020) - «Ho molto apprezzato il confronto con i tifosi. Venerdì sera al termine della gara persa col Pisa i nostri sostenitori hanno voluto incontrare sia noi dirigenti che la squadra. I tifosi hanno giustamente manifestato la loro delusione, ma c’è stata anche la voglia di contribuire a darci una mano. Dopo questo confronto buttiamoci alle spalle ogni tipo di paura e torniamo in campo per dare tutto, sapendo che al fianco avremo ancora il sostegno dei tifosi. Perché il loro è stato secondo me prima di tutto un messaggio di collaborazione». Lo ha detto il direttore sportivo della Cremonese Nereo Bonato, a margine della presentazione di Celar e Parigini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO