Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia diretta ore 20.45

CREMONA (2 febbraio 2020) - Più difesa, più attenzione, meno alti e bassi. La Vanoli si presenta alla sfida contro Reggio Emilia con le idee chiare, per affrontare una squadra di rango come la Grissin Bon. Come se non bastasse ci sono elementi di peso, dal preziosissimo centro Owens, fino ad arrivare agli ex Darius Johnson-Odom e Simone Fontecchio.