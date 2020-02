Vanoli, le iniziative per commemorare Kobe Bryant

CREMONA (1 febbraio 2020) - Anche la Vanoli Basket si unisce al dolore per l’improvvisa e shockante scomparsa di Kobe Bryant con una serie di iniziative che domenica coinvolgeranno sia il pubblico che i giocatori.

A partire dal Vanoli Magazine, presente su ogni seduta del palazzetto e realizzato in collaborazione con il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, che la società invita i tifosi ad alzare al cielo durante il minuto di silenzio per comporre una coreografia.

I giocatori, dal canto loro, indosseranno durante tutto il riscaldamento una maglietta speciale creata per l’occasione e, ai primi due possessi, commetteranno infrazione di 24 e 8 secondi.

Durante l’intervallo, invece, verrà proiettato a luci spente “Dear Basketball”, il cortometraggio d'animazione del 2017, scritto da Kobe Bryant e diretto da Glen Keane, basato sulle lettere scritte dal giocatore pubblicate il 29 novembre 2015 sul The Players' Tribune, in cui annunciò il suo ritiro dal mondo della pallacanestro.

La società invita inoltre chiunque abbia piacere a portare con sè Kobe al PalaRadi, con una maglietta, un cartellone, un pensiero... magari dopo aver partecipato all’evento di commemorazione #OneLastShot in programma al Campetto Robi Telli a partire dalle 15: i partecipanti potranno assistere al match delle 20.45 con la Pallacanestro Reggiana a 5 euro ritirando il voucher direttamente al campetto, a conclusione della giornata cremonese dedicata alla Leggenda - "Heroes come and go but Legends are FOREVER".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO