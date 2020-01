Cremonese: c’è Parigini (ex Toro) dal Genoa

CREMONA (31 gennaio 2020) - Il Genoa ha preso Vittorio Pargini (classe 1996) dal Torino con un contratto di cinque anni e poi ha girato il centrocampista offensivo in prestito alla Cremonese. Niente Nicholas Pierini dal Cosenza, sul quale Nereo Bonato ormai aveva quasi perso ogni speranza visto che il Cosenza non è riuscito a trovare un sostituto e niente Cristian Buonaiuto, nome circolato nelle prime ore di questa mattina in uscita dal Perugia. Il direttore sportivo grigiorosso ha quindi messo le mani sul nuovo acquisto del Genoa che ha superato a pieni voti le visite mediche. Sì perché Parigini, al pari di Crescenzi, è reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto fermo per mesi. A Cremona quindi, arriva un altro rinforzo che cerca spazio e riscatto per tornare la prossima estate al Genoa con l’intenzione di giocarsi un posto in serie A.

