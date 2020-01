Cremonese - Pisa diretta ore 21

CREMONA (31 gennaio 2020) - Cremonese di nuovo allo specchio per superare i suoi cronici problemi, che non è solo la difficoltà di segnare i gol ma anche l’incapacità di vincere gli scontri diretti in chiave classifica. Perché l’anticipo della 22ª giornata di questa sera contro il Pisa (stadio Zini ore 21) è prima di tutto un match che potrebbe mettere in palio la salvezza diretta. Battere la squadra di D’Angelo significherebbe agganciarla in classifica a quota 26 punti e avere qualche possibilità di tenere dietro altre concorrenti. Finora, come sappiamo, sono mancate proprio le vittorie in questi tipo di confronti, ma quella che scende in campo stasera promette di essere una Cremonese nuova.