Cremonese, primo allenamento per Crescenzi

CREMONA (28 gennaio 2020) - Primo allenamento in grigiorosso, questa mattina, per Alessandro Crescenzi nuovo acquisto proveniente dal Verona in prestito. Classe 1991, 178 centimetri di altezza, Crescenzi è un terzino sinistro. La società ha ufficializzato l'operazione di mercato.

