Cremonese, arriva Crescenzi: manca solo l'ufficialità

CREMONA (27 gennaio 2020) - Lunedì di lavoro al Centro Arvedi per la Cremonese. Come annunciato, agli allenamenti non sono presenti Renzetti e Caracciolo che sono pronti a trasferirsi al Chievo e al Pisa. La notizia, arriva però dal mercato in entrata. In queste ore si dovrebbe definire l'approdo in grigiorosso di Alessandro Crescenzi. Il difensore del Verona sta già sostenendo le visite mediche. Manca soltanto l'annuncio ufficiale della società.

