Ufficiale: Gianluca Gaetano nuovo calciatore della Cremonese

CREMONA (21 gennaio 2020) - C'è l'ufficialità: l'U.S. Cremonese ha comunicato di aver acquisito dal Napoli le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo. Nato a Napoli il 5 maggio 2000, centrocampista offensivo, Gaetano è cresciuto nella società azzurra. Con la maglia del Napoli ha esordito in Serie A il 12 maggio 2019 e in Champions League il 10 dicembre scorso nella gara con il Genk.

