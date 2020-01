Cremonese, Gaetano si allena con i nuovi compagni

CREMONA (20 gennaio 2020) - Primo allenamento per il nuovo giocatore della Cremonese, Gianluca Gaetano. Il centrocampista proveniente dal Napoli lavora agli ordini di Massimo Rastelli con un nulla osta in attesa che vengano ultimati tutti gli adempimenti burocratici per ufficializzare il suo arrivo in grigiorosso. Gaetano, si è subito messo in luce con un gol nella partitella.

