«Meno tasse a Cremona. Più tifosi per la Vanoli»

CREMONA (16 gennaio 2020) - Dal tricolore sulla maglia alla fascia tricolore sulla spalla il passaggio è breve. «Se fossi sindaco dimezzerei le tasse e gli affitti per le botteghe del centro». E ancora: «Questa città è un gioiello, bisognerebbe saperla vendere meglio. Bisognerebbe aiutare i negozi che animano il cuore di Cremona, dal fiorista al locale storico». È stato un coach Meo Sacchetti scatenato quello che ha tenuto banco durante la serata del Lions Cremona Host. Con il coach della Vanoli (e ct dell’Italia), ospiti i giocatori Nicola Akele, Michele Ruzzier, la consigliera Ruth Vanoli e il responsabile del settore giovanile Beppe Mangone. Una piacevole serata quella al Golf Club Torrazzo.

Meo si è lasciato andare senza freni e peli sulla lingua, fino ad arrivare a dire: «Vi ho annichiliti tutti? Mi piace dire le cose come stanno...». E così è stato, sia nella parte sportiva che in quella ‘politica’.

«Se fossi nel presidente Vanoli farei una maggiorazione del biglietto per le gare più importanti. Se un ticket costa 50 euro, lo metterei a 100. Così i tifosi occasionali che vengono solo per vedere giocare Teodosic o Rodirguez almeno darebbero un contributo alla società. Farei un PalaRadi tutto per abbonati, con solo qualche posto libero. Proprio per questo ho suggerito al presidente di riaprire la campagna per il girone di ritorno».

Il pubblico è un tasto che fa scattare Sacchetti: «Perché non è possibile che non si riesca ad avere un tutto esaurito al PalaRadi. Abbiamo già giocato contro Milano e le due squadre di Bologna in casa e niente. I dati dicono che il palazzetto lo riempiamo per l’80%, siamo la società che incassa meno di tutte nelle gare interne. Credo che questo gruppo si meriti un maggior riconoscimento, qualcosa lo abbiamo vinto in queste stagioni. La Coppa Italia, una semifinale playoff lo scorso anno non sono bastate a far affezionare più tifosi. Questa società fa grandi sforzi. Nulla è scontato».

