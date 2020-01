Cremonese, per Agazzi 16 punti di sutura al ginocchio

CREMONA (15 gennaio 2020) - I tempi di recupero non sono ancora certi ma a Michael Agazzi sono stati applicati 16 punti di sutura per chiudere il taglio sotto il ginocchio che il portiere grigiorosso si è procurato nello scontro con Parolo della Lazio durante il match di Coppa Italia. Il numero 16 grigiorosso salterà sicuramente la gara contro il Venezia, per ora il recupero pare sia verso il mese di febbraio. Nel frattempo giungono buone notizie da Bologna: Michael Kingsley sta già lavorando sul campo anche con la palla e per la fine del mese Rastelli potrebbe riaverlo a disposizione. Il nigeriano potrebbe essere presente nel recupero della gara contro lo Spezia che è stato fissato per martedì 11 febbraio allo stadio Picco (ore 21). La gara era stata rinviata per ragioni di sicurezza visto che lo scorso dicembre la Liguria era stata interessata da un’allerta meteo rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO