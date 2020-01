Scandicci - E'più Pomì Casalmaggiore diretta ore 20.30

CASALMAGGIORE (15 gennaio 2020) - La prima partita del 2020 della ÈPiù Pomì Casalmaggiore, stasera ospite della Savino del Bene Scandicci per la prima di ritorno di campionato, non è nata sotto i migliori auspici ma dopo tante nuvole, forse, ecco uno spiraglio di sole. Situazione paradossale quella vissuta dalle rosa che nei venti giorni di pausa del campionato, utili in teoria per riposarsi un po’ e mettere a punto gioco e forma fisica per la parte nevralgica della stagione, sono state falcidiate dalle assenze per una sorta di epidemia influenzale che non ha risparmiato nessuno. L’ultimo responso medico del dottor Sassarini ha però dato respiro a coach Gaspari ed al proprio staff perché, salvo ricadute o imprevisti dell’ultima ora, tutte le atlete dovrebbero essere a disposizione per la trasferta toscana. Nello specifico, i casi che più hanno tenuto col fiato sospeso tecnico e tifosi sono quelli di Lana Scuka e Kenia Carcaces, assenti in palestra sino a lunedì ma sfebbrate da ieri e dunque regolarmente a referto stasera.