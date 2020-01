Lazio - Cremonese diretta ore 18

CREMONA (14 gennaio 2020) - Oltre seicento tifosi grigiorossi oggi saranno a Roma per seguire la Cremonese in Coppa Italia contro la Lazio (fischio d’inizio ore 18, diretta su Rai 2). Una gara particolare per la compagine grigiorossa, che ha dato poco ritrovato Massimo Rastelli alla guida con il chiaro compito di riprendere il discorso lasciato in sospeso e trovare una soluzione a un campionato che sta facendo acqua. A Roma, su questa gara, hanno le idee chiare: dipingono la sfida di oggi come un momento per ‘allenarsi giocando’. Non gli si può dare torto. La Cremonese si presenta con una classifica che dice poco in campionato, la Lazio ha un Ciro Immobile cecchino infallibile e arriva da dieci vittorie consecutive alle spalle: la sfida di oggi contro una delle due compagini di serie B ancora in corsa (l’altra è il Perugia che sfiderà il Napoli tre ore prima dei grigiorossi) appare proprio come una passerella. A Cremona il punto di vista è completamente diverso. C’è un campionato di rimettere in sesto, c’è una scalata da affrontare con Rastelli che un anno fa era riuscito nell’impresa di traghettare la Cremonese dalle zone basse della classifica fino alla soglia dei playoff. Stavolta però il tecnico avrà meno attenuanti: primo perché la squadra è stata costruita la scorsa estate con lui e per lui, secondo perché la rosa della Cremonese sulla carta era quasi da promozione diretta più che da spareggi. Alla squadra sono state concesse molte prove d’appello, dopo tre mesi la società ha deciso di tornare all’antico, di ricomporre lo stesso gruppo che la scorsa estate aveva messo in piedi il progetto.

Contro la Lazio la qualificazione sarebbe obiettivamente un’impresa notevole, ma Rastelli dovrà dosare le forze in vista del Venezia, quando ci saranno in palio punti pesanti e non un posto in una competizione che — per dirla tutta — economicamente non farebbe la fortuna della proprietà grigiorossa.