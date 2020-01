Cremonese: via Baroni si lavora per il rientro di Rastelli

CREMONA (8 gennaio 2019) - Massimo Rastelli, ancora sotto contratto con la Cremonese, si prepara a tornare sulla panchina grigiorossa. L’esonero di Marco Baroni giunto come un fulmine a ciel sereno in mattinata, spiana la strada al tecnico partenopeo che ha preso in mano la squadra nel novembre 2018 e ha visto nascere la nuova rosa la scorsa estate. Dopo un precampionato senza sconfitte, Rastelli era stato allontanato dalla panchina dopo sette giornate con un media punti di 1,42 a gara, la migliore di queste tre stagioni trascorse in serie B.

Nessun volto nuovo dunque, a quanto pare la società avrebbe deciso di rimettere in sella il tecnico campano. Dalla società è attesa la conferma ufficiale in giornata. Rastelli infatti sarebbe in pole position rispetto alla soluzione interna rappresentata da Stefano Lucchini, attuale tecnico della Primavera.

