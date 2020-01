Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi diretta ore 12

CREMONA (5 gennaio 2020) - Tutto in quaranta minuti. L'ultima giornata di andata (la diciassettesima) del massimo campionato di basket, vede la Vanoli affrontare oggi alle 12, al PalaRadi, l'Happy Casa Brindisi; un confronto per nulla banale visto che per il team del patron Aldo Vanoli c'è in palio – in caso di vittoria – l'accesso all'edizione 2020 della Final Eight di Coppa Italia che si disputerà alla Vitifrigo Arena di Pesaro dal 16 al 19 febbraio ed alla quale parteciperanno le prime otto qualificate al termine della prima fase di campionato. Oggi dunque arriveranno i verdetti e se i pugliesi sono già qualificati matematicamente alla manifestazione (con Virtus Bologna, Sassari, Brescia e Milano), i cremonesi – attualmente in ottava posizione – sono chiamati al successo per raggiungere le altre pretendenti al titolo. In verità, anche perdendo e facendo conto su altri risultati favorevoli, Cremona potrebbe passare; ma, esperienza insegna, che è sempre meglio fare affidamento ai propri mezzi per evitare poi di incappare in delusioni.