Banco di Sardegna Sassari - Vanoli Cremona (diretta alle 20.30)

SASSARI (30 dicembre 2019) - Sfidare la squadra più in forma del momento, la pressione di essere a un passo dal raggiungere la qualificazione alla Coppa Italia, la voglia di reagire dopo la sconfitta nel derby. La Vanoli è pronta per una trasferta quasi impossibile, ma proprio per questo motivo (e per molti altri) decisamente affascinante. Sarà un lunedì diverso dal solito per i biancoblù che alle 20.30 se la vedranno contro la Dinamo Sassari.

