ÈPiù Pomì-Caserta: ore 17 PalaRadi

CREMONA (26 dicembre 2019) - La ÈPiù Pomì Casalmaggiore, dopo la delusione di Novara, oggi pomeriggio incontra la Golden Tulip Volalto Caserta al PalaRadi (ore 17). Tenere a mente cosa non è andato a Novara sarà il primo passo verso una crescita ulteriore ma è chiaro che il focus sia proiettato sull'avversario immediato. Difficile decifrare Caserta però, specie dopo le ultime dichiarazioni del presidente Turco che ha promesso una rivoluzione a gennaio ‘minacciando’ addirittura il ritiro dal campionato in caso di mancato appoggio di Lega e Fipav. Insomma, capire che Volalto Caserta arriverà a Cremona è impresa ardua ma al di là dell'avversario è chiaro che la ÈPiù Pomì debba badare a se stessa, allenando la tenuta mentale e la costanza della tensione di gioco per quando si riproporranno avversari come quelli che fino ad ora hanno messo al tappeto le rosa. Volendo entrare nello specifico, alla truppa di coach Gaspari manca solo la vittoria con Caserta per segnare uno spartiacque nel proprio girone d'andata; sempre vincente con squadre, sulla carta, inferiori, sempre sconfitta da quelle che, si ipotizza, le siano superiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO