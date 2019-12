Brescia-Cremona, va in scena il derby

CREMONA (26 dicembre 2019) - Santo Stefano sul parquet per la Vanoli che oggi alle 20 al PalaLeonessa di Brescia scende in campo per l’atteso e sempre affascinante derby con la Germani del grande ex Luca Vitali (terzo nella classifica all-time degli assist). Vincere per il prestigio, per la classifica e per portarsi in vantaggio nello scontro diretto. Vincere per fare un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. E per dare continuità al momento positivo dato che il recente cammino biancoblu è stato caratterizzato da sei vittorie (tra cui quella con la capolista Virtus Bologna) e una sola sconfitta. Le motivazioni, quindi, di certo non mancano. Così come le possibili insidie nell’affrontare una Brescia che sin qui in casa ha perso solo con la Bologna di Milos Teodosic. «Appuntamento che porta con sé una rivalità – spiega coach Meo Sacchetti – e che arriva dopo il derby con Varese. Dal canto nostro c’è entusiasmo e vogliamo inserire ancor di più nei meccanismi l’ultimo arrivato Malachi Richardson. E di sicuro l’aspetto emozionale giocherà un ruolo molto importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO