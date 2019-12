Cremonese-Juve Stabia, scongiurare la zona playout

CREMONA (26 dicembre 2019) - È stato un Natale di lavoro per tutta la serie B che oggi, S. Stefano, vivrà la penultima giornata del girone di andata. Domenica, poi, ultima trasferta dell’anno a Udine contro il lanciatissimo Pordenone di Tesser e, a questo punto, anche di Strizzolo. Poi, arriverà il mercato. In che stato d’animo i grigiorossi arriveranno in Friuli dipenderà molto dal cosiddetto boxing day, ovvero dalla gara contro la Juve Stabia. La classifica basta e avanza a spiegare i motivi che rendono il match di estrema importanza: entrambe le squadre si affrontano con la zona playout che incombe. Preoccupa da un lato la difficoltà incontrata fin qui da parte dei grigiorossi contro le squadre di bassa classifica, dall’altro il fatto che contro le matricole è sempre andata male (sconfitta con Entella e Pisa, pari striminzito a Trapani). Ma, detto tutto questo, c’è anche qualche motivo per essere fiduciosi: l’ultima partita in casa, quella vinta contro il Perugia, ha visto in campo una Cremonese propositiva, che ha saputo creare molto, soffrire il giusto e che ha anche trovato la via del gol. La gara è oggi allo Zini alle ore 15.

