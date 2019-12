Savignanese - Crema 1908 diretta ore 14.30

CREMA (22 dicembre 2019) - L'ultima d'andata contro l'ultima in classifica. Se una svolta deve arrivare è bene che arrivi oggi, a Savignano sul Rubicone, contro il fanalino di coda del girone. Affrontare la pur breve sosta natalizia senza aver interrotto la striscia di giornate senza vittoria, per il Crema vorrebbe dire (quasi certamente) girare la boa di metà stagione in zona playout. Stavolta se non si vince si sprofonda davvero, e i nerobianchi non possono permettersi di fallire anche questa opportunità. Nelle ultime ore i dirigenti hanno sostanzialmente chiuso l'accordo per l'ingaggio del nuovo portiere: si tratta di Enrico Romeda, classe 1999, con esperienze alla Feralpi Salò e al Darfo, transitato in prova per un breve periodo anche alla Pergolettese.