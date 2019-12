Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese diretta ore 20.30

CREMONA (21 dicembre 2019) - Torna in campo al PalaRadi, questa sera alle ore 20.30, la Vanoli che nell’anticipo della quattordicesima giornata di andata del campionato di serie A affronta l’Openjobmetis Varese. Da annoverare tra i parecchi derby lombardi della stagione, quello tra cremonesi e prealpini non è comunque una gara ‘qualsiasi’, visto che della compagine ospite fanno parte due ex che hanno lasciato il segno nella storia biancoblu, il tecnico pavese Attilio l’Artiglio Caja e il general manager Andrea il Condor Conti, che a Cremona è stato prima giocatore e poi dirigente (e in città risiede tuttora con la propria famiglia). Dall’altra parte della barricata, Meo Sacchetti è stato da giocatore uno dei leader della Pallacanestro Varese dal 1984 al 1991, disputando 230 gare e realizzando 3.026 punti prima di interrompere la carriera a seguito di un grave infortunio. Chiaro che di questi aspetti in campo difficilmente ne risentirà la gara, anche perché allo stato attuale le due formazioni sono separate da due punti in classifica (Vanoli 14 punti, Openjobmetis 12) ed è ufficialmente partita la grande corsa alle prime otto posizioni che al termine dell’andata garantiranno la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia 2020, manifestazione che vede campione in carica proprio la truppa di coach Meo Sacchetti. Contro Varese, squadra rognosa da affrontare in quanto dotata di una grande aggressività difensiva e di una discreta potenzialità offensiva, Sacchetti potrà contare sul nuovo arrivato Malachi Richardson; una presenza che consente di allungare le rotazioni, anche se è necessario considerare che la guardia-ala statunitense ha potuto usufruire solo di un paio di sedute di allenamento con la sua nuova squadra.