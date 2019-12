Cremonese, rinviata la gara contro lo Spezia

LA SPEZIA (19 dicembre 2019) - Il sindaco del capoluogo ligure, Pierluigi Peracchini, ha vietato nella giornata di venerdì qualsiasi manifestazione all'aperto. La Prefettura con ogni probabilità ratificherà questa decisione, quindi la gara in programma domani sera allo stadio Picco è stata rinviata. Vista l'allerta meteo che durerà per buona parte del weekend difficile ipotizzare un rinvio a sabato o domenica. Le due società starebbero già programmando il recupero a gennaio. La Cremonese il 14 gennaio sarà a Roma contro la Lazio in Coppa Italia mentre il 18 inizierà il girone di ritorno. Al momento gli scenari possibili sono di fissare il recupero tra il 18 e il 25 gennaio oppure nella settimana tra il 25 gennaio e febbraio. Ieri pomeriggio pertanto la squadra al termine dell'allenamento ha fatto ritorno a casa evitando il viaggio in programma.

Verso le ore 18,40 la Cremonese ha ufficializzato il rinvio della gara (a data da destinarsi) con un comunicato sul proprio sito web. «In seguito all’esito della riunione del Comitato sull’ordine e la sicurezza di La Spezia, la gara Spezia-Cremonese è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo che hanno determinato l’allarme rosso. Tutti i biglietti emessi saranno ritenuti validi in occasione del recupero della gara in oggetto».

