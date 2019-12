La Vanoli in Pediatria con i peluches del Teddy Bear Toss

CREMONA (17 dicembre 2019) - Sono stati Giacomo Sanguinetti, Nicola Akele e Niccolò De Vico a consegnare in prima persona i peluches raccolti in occasione dell'iniziativa benefica Teddy Bear Toss ai bambini ricoverati.

Dopo l'allenamento mattutino, i tre atleti biancoblu, accompagnati dal responsabile marketing Davide Pettinari e dalla responsabile comunicazione Ottavia Ghilardi, si sono recati presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Maggiore di Cremona, accolti dalla coordinatrice del reparto Norma Bergonzi, per portare un sorriso ai tanti bambini presenti e donare orsetti e pupazzi, raccolti nei simpatici portagiochi di C2 Group, lanciati dal pubblico cremonese lo scorso 8 dicembre al PalaRadi al primo canestro su azione della gara interna contro la Virtus Bologna. Il match contro le Vu Nere è stata la quarta occasione in cui è stata promossa questa iniziativa a Cremona.

Per i Jack, Nicola e Niccolò tante foto, autografi e sorrisi tra i piccoli pazienti ricoverati, per dedicare loro un momento piacevole.

