A Oreste Perri il Collare d’Oro al Merito Sportivo

ROMA (17 dicembre 2019) - Oreste Perri premiato con il Collare d’Oro al Merito Sportivo per la canoa. Si tratta del massimo riconoscimento concesso dal Coni per il ct cremonese. Il tutto in una festa per celebrare lo sport nella sua dimensione vincente. Sul palco campioni, storie e successi che hanno promosso l’immagine migliore del Paese nel mondo. Due ore di spettacolo, onorate dalla partecipazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha consegnato i Collari agli insigniti. Sul palco con lui il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rappresentato la vicinanza del Governo alle eccellenze del movimento. «Voi ci fate emozionare e sognare, ci date entusiasmo con il vostro impegno che ha anche un rilievo etico. Voi incarnate l’Italia migliore, quella che ci piace. Il governo sarà al vostro fianco, pronto a realizzare i progetti futuri. L’Italia sta diventando, con merito, il centro del panorama sportivo mondiale, grazie al Coni».

