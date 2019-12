Malachi Richardson è un giocatore della Vanoli

CREMONA (16 dicembre 2019) - Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo con la guardia-ala Malachi Lewis Richardson, 198 cm per 93 kg, proveniente dall’Hapoel Holon.

Nato il 5 gennaio 1996 a Trenton, New Jersey, scelto al primo giro del draft NBA del 2016 dai Charlotte Hornets, nei suoi primi tre anni da pro dopo il college a Syracuse ha vestito le maglie di Sacramento Kings e Toronto Raptors in NBA, oltre che di Reno Bighorns e Raptors 905 in G-League.

