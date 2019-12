E'Più Pomì Casalmaggiore - Bosca Cuneo diretta ore 20.30

CREMONA (14 dicembre 2019) - Operazione riscatto per la ÈPiù Pomì Casalmaggiore che stasera, davanti al pubblico amico del PalaRadi ed alle telecamere di RaiSport, affronta la Bosca San Bernardo Cuneo con l’intento dichiarato di rimediare al ko con Busto Arsizio di domenica, incassare i tre punti ed approfittare della sconfitta patita da Novara con Chieri nel recupero della nona giornata per mantenere la terza piazza. Il calendario oppone le ragazze di coach Gaspari a quella che attualmente è la terzultima forza del campionato, reduce da un successo vitale in ottica salvezza contro Filottrano che le ha permesso di uscire da un tunnel buio di sei sconfitte consecutive.

Chiaro che sulla carta i tre punti con le piemontesi siano messi a preventivo e qualsiasi risultato diverso varierebbe a ribasso le quotazioni di Casalmaggiore ma è altresì ovvio che partire con l’idea che i tre punti siano dovuti sia il miglior viatico per dilapidarne qualcuno per strada.