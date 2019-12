Confermato il regolare svolgimento delle gare in programma

CREMONA (13 dicembre 2019) - Il maltempo non ferma il calcio dilettantistico. Nonostante le nevicate delle ultime ore, che hanno imbiancato decine di campi della provincia di Cremona, il Comitato Regionale Lombardo e la Delegazione Provinciale della Figc hanno confermato il regolare svolgimento dell’attività per le giornate di sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre. Spetterà quindi agli arbitri designati valutare, per ogni gara, le condizioni del terreno di gioco e l’eventuale impraticabilità. Nei prossimi giorni in provincia di Cremona sono previste giornate con cielo sereno o coperto, senza ulteriori precipitazioni: si prospettano quindi le condizioni favorevoli per disputare la maggior parte delle gare in calendario nell’ultimo weekend di partite prima della sosta natalizia, senza sovraccaricare eccessivamente il programma (già fitto) dei recuperi.

