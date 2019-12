Vanoli, anche Stojanovic ko: società sul mercato

CREMONA (13 dicembre 2019) - E' più grave del previsto l'infortunio alla spalla di Vojislav Stojanovic, la guardia serba della Vanoli. Defezione che si prolungherà nei tempi, mentre anche il capitano Travis Diener e la guardia Jordan Mathews sono fermi. La società del patron Aldo Vanoli ha così deciso di tornare sul mercato per un giocatore a gettone e in queste ore rimane in attesa di una risposta da parte di Jamarr Sanders (ex Trento e, lo scorso anno, Trieste), libero dopo essersi svincolato dalla squadra turca del Gaziantep.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO