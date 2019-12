Pergolettese, risoluzione del contratto di Canini

CREMA (12 dicembre 2019) - L’ Us Pergolettese 1932 comunica che il calciatore Michele Canini per motivi personali, ha chiesto e ottenuto dalla Società, la risoluzione del contratto sportivo che lo legava per questa stagione sportiva.

Canini conclude la sua esperienza calcistica alla Pergolettese con 12 presenze e 1 rete al suo attivo.

La Società, nel ringraziarlo per la professionalità dimostrata in questi mesi, gli augura un grosso in bocca al lupo per il suo futuro professionale.

