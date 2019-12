Cremonese: in Coppa Italia la Primavera vola ai quarti

VERONA (10 dicembre 2019) - Grande impresa per la Primavera della Cremonese che vendica la prima squadra in Coppa Italia battendo il Chievo Verona e qualificandosi per i quarti di finale. La squadra di Stefano Lucchini e del vice Riccardo Castagna oggi pomeriggio ha superato il Chievo Verona (formazione Primavera 1) per 2-1 grazie ai gol di Cella e Bertazzoli che ribaltano il vantaggio iniziale firmato da Rovaglia. Ancorata sul fondo della classifica in campionato, la Cremonese riesce a dare il meglio in Coppa Italia dove ha firmato la terza vittoria consecutiva. Non c’è dubbio che nel torneo i grigiorossi riescano a concretizzare meglio quanto prodotto in campo a differenza del campionato dove i risultati e la classifica non decollano per imprecisione o sfortuna.

Ai quarti di finale la Cremonese affronterà fuori casa la vincente tra Juventus e Bologna, sfida che si giocherà il prossimo 18 dicembre.

Questa la formazione schierata da Lucchini al fischio d’inizio: Scarduzio, Bia, Battini, Cella, Quaranta, Cerri, Girelli, Ghisolfi, Salami, Bingo, Emche. A disp.: Debono, Bignami, Hoxha, Crivella, Pedersoli, Parmiggiani, Bertazzoli, Kadjo, Spini.

