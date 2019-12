La Correggese in dieci piega un ingenuo Crema 1908 (4-3)

CREMA (8 dicembre 2019) - Partita incredibile a Correggio, dove il Crema 1908 - in piena emergenza: Geroni e Zanellato out - ha prima recuperato dall'1-3 al 3-3, per poi farsi colpire negli ultimi minuti dai padroni di casa in dieci uomini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CORREGGESE: Sorzi, Barbieri, Calanca, Valeriani, Mandelli, Fiorini, Sarzi, Landi, Franchini, Saporetti, Bosio. All. Serpini.

A disposizione Rossi, Fattori, Galli, Bottoni, Ghizzardi, Ferrari, Davoli, Carrasco, Messori.

CREMA 1908: Trapani, Grea, Campisi, Porcari, De Angeli, Orchi, Pagano, Corna, Corrioni, Pignat, Fall. All. Dossena.

A disposizione Marrapese, Giosu, Dragoni, Fusi, Biglietti, Ferla, Ruscitto, Kouadio, Minutillo.