Vanoli Cremona - Segafredo Bologna diretta ore 18

CREMONA (8 dicembre 2019) - Fare crollare per la prima volta la Virtus Bologna. La Vanoli partirà con questo obiettivo nella sfida di oggi, ore 18, al PalaRadi contro la capolista. La formazione allenata da Djordjevic è sicuramente in un grande stato di forma, grandi percentuali al tiro e soprattutto un entusiasmo davvero brulicante. Sugli spalti anche oggi ci saranno tanti tifosi delle Vnere per spingere la formazione felsinea. L’idea di Cremona deve essere quella di giocare una partita solida e cercare di fare di necessità virtù. Ovviamente le assenze di Travis Diener e di Jordan Matthews complicano non poco le cose per coach Sacchetti, che non avrà più nemmeno Giulio Gazzotti passato in settimana ad Udine. Rotazioni ridotte, ma una partita che da sola sa dare stimoli eccezionali.