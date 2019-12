Volpe: esordio e dedica del cuore

CREMONA (4 dicembre 2019) - Giacomo Volpe, 23 anni, di Biella, all’esordio tra i pali della Cremonese (dopo un anno e mezzo in maglia grigiorossa), a fine partita ha ricevuto l’abbraccio e i complimenti da parte di tutti i compagni, che gli sono stati vicini in questo periodo delicato dopo la morte della mamma. Ciofani, a nome di tutta la squadra, aveva dedicato a Volpe la vittoria contro la Salernitana. E oggi lo stesso Volpe su Instagram ha rivolto un pensiero intenso e commovente alla mamma: «Ho aspettato. L’ho sudato. L’ho voluto. Questo momento va a te, spero tu sia soddisfatta, seduta su una nuvola con il nonno, a tifare per me. Mi manchi mamma, ma ti sento mia ogni volta che alzo gli occhi al cielo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO