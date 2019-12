Coppa Italia, Cremonese-Empoli: diretta ore 15

CREMONA (3 dicembre 2019) - Una prova in più, senza punti in palio, per concedere minuti a chi ha giocato meno e per offrire una prestazione che sia all’altezza delle aspettative rispetto a quanto visto nelle ultime uscite in campionato. La Cremonese oggi torna in campo a giocarsi una gara ufficiale imbottita di ragazzi della Primavera, con il chiaro obiettivo di darsi una scossa e dare precisi segnali di reattività. Tra oggi, domani e giovedì torna infatti protagonista la Coppa Italia, giunta al quarto turno, quello che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale dove entrano in gioco le big della serie A.

Oggi allo stadio Zini (ore 15) la Cremonese sfida l’Empoli in uno scontro diretto tra pari categoria che in campionato zoppicano. Per chi passa il turno c’è un biglietto di sola andata per Roma, dove a gennaio è in programma la gara contro la Lazio. In caso di pareggio dopo 90 minuti sono previsti tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Oggi si giocano oltre a Cremonese-Empoli anche Genoa-Ascoli (ore 18) e Fiorentina-Cittadella (ore 21); domani Sassuolo-Perugia (ore 15), Spal- Lecce (ore 18) e Udinese-Bologna (ore 21). Giovedì Parma-Frosinone (ore 18) e Cagliari-Sampdoria (ore 21).

