Pesaro-Vanoli: diretta ore 20,15-AdriaticArena

CREMONA (1 dicembre 2019) - L'obiettivo? Centrare il quarto successo consecutivo. La Vanoli scende in campo questa sera, ore 20.15, all’AdriaticArena per affrontare Pesaro. Una formazione ovviamente in difficoltà, ancora ferma a zero punti in classifica, ma da non sottovalutare. Infatti i marchigiani vedono la partita contro Cremona come una delle ultime spiagge per poter iniziare il loro vero campionato e inserirsi di nuovo nella lotta per non retrocedere. Ovviamente Pesaro non è una squadra di altissimo livello, ma ha dei giovani interessanti. Probabilmente l’obiettivo della società era quello di usare il girone d’andata come rodaggio per poi cercare di crescere nel girone di ritorno con più esperienza alle spalle. Cremona sta bene, non ci sono particolari problematiche, l’unica assenza sarà ancora quella di Trevis Diener. Senza fare troppi calcoli, la Vanoli dovrà cercare di vincere tenendo viva la speranza di chiudere il girone d’andata nelle prime otto squadre. Il quarto successo consecutivo consoliderebbe la posizione dei biancoblù nella zona Coppa Italia.

